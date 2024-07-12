Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

«112»: пассажирский лайнер упал в районе Коломны

Фото: Freepik

Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Лайнер рухнул в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры — неизвестно.

Источник Telegram-канал Shot также подтвердил информацию о крушении Sukhoi Superjet 100.

«Пилот увел самолет в лесной массив. Там произошел взрыв. Поднялся столб дыма», — сообщили авторы публикации со ссылкой на очевидцев.

Ранее появились первые кадры падения самолета в Коломенском городском округе. Официальных данных о происшествии нет.

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Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

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