Жительница Апраксино Ольга рассказала, что до падения самолет кружил над лесом

Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Московской области. Местная жительница Ольга рассказала 360.ru, что слышала сильный гул, а потом видела, как судно кружило над лесом.

«Он крутил над лесом! Я обратила внимание. Он разворачивался, шел от Карасева (деревня Малое Карасево — прим. ред.), развернулся над полем — и опять на лес полетел. Но гудел очень здорово», — поделилась она.

Женщина уточнила, что сначала слышала сильный гул, а потом увидела самолет, но небольшой.

Ранее стало известно, что перед падением в Подмосковье Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия. Лайнер пытался совершить посадку, он летал по кругу и вырабатывал топливо. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. В Сети появились первые кадры падения воздушного судна.