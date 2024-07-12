Очевидица катастрофы под Коломной: самолет шел под наклоном в сторону леса

Сегодня в городском округе Коломна разбился самолет Sukhoi Superjet 100. Жительница деревни, ставшая свидетельницей падения, рассказала 360.ru, как это произошло.

Она отметила, что в ее деревне всегда выглядывают в окно, когда пролетают самолеты, поскольку для них это достаточно редкое явление.

«Он просто гудел громко. Ощущение, что он был где-то близко», — сообщила очевидица.

Она отметила, что самолет шел под наклоном в сторону леса. Затем в небо поднялось облако черного дыма.

Как ранее стало известно, самолет выполнял рейс без пассажиров из Луховиц во Внуково. На борту находились три члена экипажа. Предположительно, все они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.