Экипаж Superjet уводил самолет перед крушением подальше от жилых районов

Mash: пилоты перед падением Sukhoi Superjet уводили его от населенных пунктов

Фото: РИА «Новости»

Пилоты рухнувшего под Коломной пассажирского борта Sukhoi Superjet перед крушением получили сигнал системы о технической неисправности и отклонились от курса, чтобы самолет не рухнул на населенные пункты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Экипаж увел самолет в сторону леса. По информации МЧС, среди населения жертв нет.

Пассажирский лайнер вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах в аэропорт Внуково. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.

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