Экипаж Superjet уводил самолет перед крушением подальше от жилых районов

Пилоты рухнувшего под Коломной пассажирского борта Sukhoi Superjet перед крушением получили сигнал системы о технической неисправности и отклонились от курса, чтобы самолет не рухнул на населенные пункты. Об этом сообщил Telegram-канал
Mash.
Экипаж увел самолет в сторону леса. По информации МЧС, среди населения жертв нет.
Пассажирский лайнер
вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах в аэропорт Внуково. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.
Следственный комитет
возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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