Потерпевший крушение Superjet не был полностью импортозамещенным

Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение под Коломной, выполнял перегонный рейс. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минпромторге.

Также в министерстве отметили, что воздушное судно не было полностью импортозамещенным.

«Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи», — сообщили там.

По данным министерства, крушение потерпел пассажирский борт, принадлежавший одной из авиакомпаний.

По сообщению пресс-службы ОАК, разбившийся лайнер выпустили в 2014 году.