Самолет подал сигнал бедствия перед падением в Подмосковье

Baza: Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия перед падением в Подмосковье

Перед падением в Подмосковье Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия. Как сообщил Telegram-канал Baza , лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо.

«В итоге он рухнул при заходе на третий круг», — написали авторы публикации.

Предварительно, самолет вылетел на испытания с аэродрома Жуковский. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Очевидцы рассказывали, что пилот увел самолет в лесной массив под Коломной. После падения авиасудна раздался громкий взрыв, в небо поднялся столб дыма.

Ранее появились первые кадры падения самолета. Следственный комитет уточняет информацию о падении Superjet.