Самолет подал сигнал бедствия перед падением в Подмосковье
Baza: Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия перед падением в Подмосковье
Перед падением в Подмосковье Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия. Как сообщил Telegram-канал Baza, лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо.
«В итоге он рухнул при заходе на третий круг», — написали авторы публикации.
Предварительно, самолет вылетел на испытания с аэродрома Жуковский. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.
Очевидцы рассказывали, что пилот увел самолет в лесной массив под Коломной. После падения авиасудна раздался громкий взрыв, в небо поднялся столб дыма.
Ранее появились первые кадры падения самолета. Следственный комитет уточняет информацию о падении Superjet.