Росавиация подтвердила крушение Superjet 100 в Подмосковье
Самолет, выполнявший тестовый полет, потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Самолет выполнял полет без пассажиров — на борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека», — написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что самолет упал в лесном массиве. Предварительно, трое членов экипажа погибли. Жертв среди населения нет.
Ранее жительница деревни Апраксино Ольга рассказала, что видела самолет, кружащий над лесом. Лайнер издавал сильный гул. Известно, что самолет подал сигнал бедствия перед падением. Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место крушения.