Стала известна возможная причина крушения самолета под Коломной
ТАСС: отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета в Подмосковье
Самолет Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в Подмосковье из-за отказа двигателя. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.
«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — сообщил собеседник агентства.
Самолет выполнял тестовый полет. На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Предварительно, они все погибли.
Жительница деревни Апраксино Ольга рассказала, что самолет сильно гудел и кружил над лесом. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на месте ЧП работают спецслужбы. Известно, что воздушное судно не было полностью импортозамещенным. Ранее в распоряжении 360.ru появилось новое видео после падения Superjet под Коломной.