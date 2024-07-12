Стала известна возможная причина крушения самолета под Коломной

ТАСС: отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета в Подмосковье

Фото: Телеканал «360»

Самолет Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в Подмосковье из-за отказа двигателя. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — сообщил собеседник агентства.

Самолет выполнял тестовый полет. На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Предварительно, они все погибли.

Жительница деревни Апраксино Ольга рассказала, что самолет сильно гудел и кружил над лесом. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на месте ЧП работают спецслужбы. Известно, что воздушное судно не было полностью импортозамещенным. Ранее в распоряжении 360.ru появилось новое видео после падения Superjet под Коломной.

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