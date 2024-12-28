Отец устроил бойню. Тела 4 детей нашли в доме под Тверью, что известно об убийстве сейчас

В СНТ Межурка Тверской области обнаружили тела четырех детей с признаками насильственной смерти. В убийстве заподозрили главу семьи. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно официально:

Фото: 360.ru

Что еще известно

Семья была благополучной, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

«Жалоб и обращений от соседей не поступало», — сообщили в региональном МВД.

Жертвами стали мальчики трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.

Глава семейства в последние три дня вел себя неадекватно, рассказал его брат. Отец — 37-летний выходец из Таджикистана с российским гражданством — пытался покончить с собой на глазах у родственников.

Его госпитализировали с травмой шеи, он находится на ИВЛ. Мужчину заподозрили в употреблении наркотиков, ему проведут необходимые анализы.

По данным Telegram-канала Mash, мать спала на втором этаже дома в момент убийства.

Когда услышала шум, спустилась вниз вместе с братом супруга. Детей уже не было в живых. Предполагаемого преступника смогли остановить в тот момент, когда он пытался совершить суицид.

Матери потребовалась помощь врачей после случившегося — к ней домой прибыла бригада скорой помощи. Сейчас с женщиной работают медики.

Тела убитых братьев и сестры начали вывозить из дома в черных мешках. Расследование случившегося продолжается.

Пока в СК не сообщили, как именно расправились с детьми. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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