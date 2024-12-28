Уголовное дело возбудили после убийства детей под Тверью

После убийства четверых детей в Тверской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

В доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе Межурка, нашли тела четверых детей с признаками насильственной смерти.

«В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух и более лиц».

Всем погибшим детям было меньше семи лет. По предварительным данным, жестокую расправу над ними мог совершить родной отец. По словам местных жителей, последние три дня мужчина был неадекватен.