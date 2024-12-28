Матери убитых детей под Тверью потребовалась помощь врачей

Бригады скорой помощи оказали помощь матери четырех детей, которых убили в Тверской области. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

По данным Telegram-канала Mash, на момент убийства детей их мать спала на втором этаже частного дома. Злоумышленник убил трех мальчиков, а также годовалую девочку. Всего в семье шесть детей.

В убийстве заподозрили отца — уроженца Таджикистана, имеющего гражданство России. Мужчина вел себя неадекватно и пытался свести счеты с жизнью.

Telegram-канал Shot предположил, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, отец семейства запер жену и убил детей, а потом попытался покончить с собой.