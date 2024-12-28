Убивший своих детей под Тверью мужчина последние три дня был неадекватен

Mash: убивший детей под Тверью мужчина три дня вел себя неадекватно

Убивший четверых детей в Тверской области отец примерно три дня назад начал вести себя неадекватно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мать детей спала на втором этаже частного дома, когда услышала шум и спустилась. Также вниз пришел брат ее супруга. В тот момент трое мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также годовалая девочка уже были мертвы.

Их отец — 37-летний выходец из Таджикистана, имеющий гражданство РФ, на глазах родственников попытался покончить с собой. Его госпитализировали. Сейчас он находится на ИВЛ.

Всего в семье воспитывали шестеро детей. В поле зрения правоохранителей семейство не попадало.

Утром в субботу работники скорой помощи сообщили в правоохранительные органы о четырех погибших детях в СНТ Межурка.