Тела четверых детей нашли в частном доме под Тверью

В частном доме в СНТ Межурка в Тверской области нашли тела четверых детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, несовершеннолетние были убиты.

Первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов выехал на место происшествия.

Следователи и опытные криминалисты также отправились в Калининский район, где произошло преступление.

В СК уточнили, что информация о четырех погибших детях поступила в ведомство утром 28 декабря.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.

В Ленинском районе Челябинска летом убили младенца. В преступлении сначала подозревали ребенка с особенностями умственного развития, однако позже следователи обвинили в гибели новорожденного 35-летнего мужчину, который являлся погибшему дядей.