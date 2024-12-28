Семья убитых под Тверью детей была благополучной

МВД: соседи не жаловались на семью убитых в Тверской области детей

Семья убитых в Тверской области детей не попадала в поле зрения полиции. Об этом заявило в Telegram-канале управление МВД России по региону.

«Жалоб и обращений от соседей не поступало», — уточнили в ведомстве.

Ранее в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение от работников скорой помощи о четырех погибших детях в СНТ «Межурка». По предварительным данным, несовершеннолетние были убиты.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

В прокуратуре Тверской области ранее сообщили, что тела детей нашли в частном доме в Калининском районе. Туда выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.