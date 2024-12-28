Shot: отец, убивший четверых своих детей под Тверью, мог быть под наркотиками

Житель Тверской области, убивший четверых своих маленьких детей, мог быть под наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Соседи рассказали, что мужчина несколько дней назад неожиданно начал вести себя странно. У него возьмут анализы, чтобы проверить предположение.

Тела четверых детей нашли в частном доме одном из СНТ в Тверской области утром. В убийстве заподозрили их отца — выходца из Таджикистана, гражданина России. Предположительно, мужчина запер жену в другой комнате, расправился с детьми, после чего попытался покончить с собой, но его спасли. На месте происшествия работают следователи.

Всего в семье было шестеро детей. Семья считалась благополучной и раньше не обращала на себя внимания правоохранительных органов.