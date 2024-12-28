В убийстве четверых детей под Тверью заподозрили их отца

Четверых погибших детей в Тверской области, предварительно, убил их отец. Он пытался совершить самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
«Отец убил четверых детей. Жену закрыл. Пытался покончить жизнь самоубийством. Его задержали», — рассказал собеседник агентства.
По его данным, сейчас мужчина находится в реанимации.
Тела детей обнаружили в частном доме в СНТ Межурка, информация об этом поступила в Следственный комитет утром 28 декабря. На место происшествия выехал заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Туда же отправились опытные следователи и криминалисты.
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