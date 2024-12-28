Убивший детей под Тверью отец пытался покончить с собой, но выжил

Тела четверых детей обнаружили в частном доме в СНТ Межурка, сообщила пресс-служба СК. На место выехали, следователи, криминалисты и заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Предположительно, детей убил их отец. Всем погибшим было менее семи лет.
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