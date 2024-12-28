Убивший детей под Тверью отец пытался покончить с собой, но выжил

Baza: в Тверской области убивший детей отец выжил после попытки суицида

В Тверской области отец пытался покончить с собой после убийства четверых детей, но выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Мужчину доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают следователи», — написали авторы поста.

В полиции уточнили, что раньше семья не попадала в поле зрения правоохранителей. Жалобы от соседей не поступали.

Тела четверых детей обнаружили в частном доме в СНТ Межурка, сообщила пресс-служба СК. На место выехали, следователи, криминалисты и заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Предположительно, детей убил их отец. Всем погибшим было менее семи лет.