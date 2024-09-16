Сегодня 18:50 Перерезал горло и проломил череп молотком. Главное о нападении на школу в Челябинске Психолог Дугенцова прокомментировала нападение на школу в Челябинске 0 0 0 Фото: yousef samuil / Unsplash Происшествия

Уголовное дело

Дети

Челябинская область

Школы

Больницы

Школьники

Утром 16 сентября 13-летний житель Челябинска напал на собственную школу. Подросток пронес в учебное заведение молоток и атаковал одноклассников, одной из девочек проломил череп. Что известно о случившемся, нападавшем и почему подростки ведут себя агрессивно — в материале 360.ru.

Нападение на школу № 68 Челябинска В понедельник, 16 сентября, один из учеников школы № 68 имени Родионова, расположенной на улице Барбюса в Челябинске, принес в класс молоток, нож и пластиковый пистолет — все это лежало в рюкзаке 13-летнего школьника. На входе дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия. Учащийся напал на однокашников: по словам очевидцев, он не выбирал жертв, а наносил удары хаотично. В результате пострадали четверо: три ребенка и учительница биологии и химии.

Она первой отреагировала на внештатную ситуацию и постаралась дать отпор агрессору вместе с другим семиклассником — оба получили травмы. Одной из девочек проломили голову и порезали горло — за ее жизнь борются врачи. Другая ученица получила травму головы и глубокую рану. Обе находятся в тяжелом состоянии. Занятия в школе остановили. Всех пострадавших увезли в медучреждения, сообщила детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

Виновника ЧП задержали, отправили на допрос и беседу с психологами. Известно, что после нападения он пытался наложить на себя руки в туалете. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию под собственный контроль. Он был в недоумении: как ребенок смог пронести оружие в класс? Оказалось, охраннк отключила рамки-металлодетекторы за несколько дней до нападения. Утром она не заметила ничего подозрительного, а тревожную кнопку нажала спустя 15 минут.

Фото: Прокуратура Челябинской области 1/5 Фото: Прокуратура Челябинской области 2/5 Фото: Прокуратура Челябинской области 3/5 Фото: Прокуратура Челябинской области 4/5 Фото: Прокуратура Челябинской области 5/5

Суицидальный квест и школа «рабов» Нападавшему 13 лет, он учится в коррекционном классе. По данным Shot, подросток выполнял задания, которые должны были завершиться самоубийством. Последнее не удалось осуществить. За несколько часов до трагедии юноша разместил в соцсетях пост о рабстве. По его мнению, школа стала частью этой системы.

В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нет хорошего и плохого. И ада нет.

Учащиеся школы рассказали, что подростка все боялись: он часто обижал других, его называли «плохим». Как уточнило РИА «Новости», школьник два месяца лечился в психбольнице, вышел из нее летом.

По данным замдиректора образовательного учреждения, между учителями и школьниками не было конфликта, как и между одноклассниками. Он уверяет, что рамки-металлоискатери в день нападения работали.

Что будет с подростком дальше «Против ребенка возбудят уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений — 111-я статья. Если подтвердится, что он состоял в суицидальной группе, то будут уголовно преследовать администратора этой группы», — рассказал 360.ru адвокат и преподаватель Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС Евгений Кривцун.

Если в процессе выяснится, что нападавший действительно был приверженцем нацистской идеологии, то можно говорить о статье 205 Уголовного кодекса — террористический акт. «Правоохранительным органам предстоит выяснить истинную мотивацию агрессора. Мы все помним стрельбу в Казани и других школах. Это связано с продвижением в соцсетях „групп смерти“. Выявлять их проблематично», — пояснил адвокат. Пока что челябинский Следком возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (организация убийства) и 293 (халатность) Уголовного кодекса.

Как определить ребенка с агрессивными наклонностями Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала 360.ru, что в средней школе подросткам важно принадлежать к какой-то группе. «Самая главная задача возраста — интимно-личностное общение. Если они не заводят дружбу в школе, секциях или социальных сетях, то чаще всего таят в себе зло и находят группы, где агрессия и насилие приветствуются. Там-то они эту агрессию и выражают — словесно или физически», — отметила специалист. Получается, подросток мог компенсировать отсутствие общения и невозможность выразить негативные эмоции. В такие моменты взрослым важно понять проблему ребенка и помочь с нею справиться. Вот некоторые маркеры, которые укажут на подростков с проблемами: наносит вред более слабому (ребенку или животному);

не имеет друзей;

имеет психиатрический диагноз;

не умеет выражать агрессию социально-приемлемым способом, «взрывается» по мелочам;

дома присутствует абьюз или зависимый человек;

дома наказывают физически;

ребенка не учат выражать эмоции или вовсе запрещают их, пытаются воспитать «удобного» человека;

не развита эмпатия.

Охрана школ — большой и нерешенный вопрос Случай в Челябинске — не первый в современной истории России, когда несовершеннолетний нападает на школу. Однако до сих пор в образовательных учреждениях не научились предотвращать такие ЧП. По мнению Кривцуна, школы следует оборудовать специальными техническими устройствами, но не у каждой есть подобные возможности. «Привлечение более профессиональных сотрудников ЧОП потребует больше финансов, которых у школ нет. Образовательные учреждения существуют за счет бюджетного финансирования, поэтому не каждый регион может позволить себе такую охрану», — подытожил адвокат.