Учительница химии дала отпор школьнику, напавшему на детей с молотком в Челябинске

Ura.ru: отпор подростку с молотком в челябинской школе дала учительница химии

Учительница химии дала отпор ученику челябинской школы номер 68, напавшему на одноклассников с молотком. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на свидетелей происшествия.

«Женщина вела урок, когда в класс ворвался подросток и начал избивать детей. Смелая женщина дала отпор», — сообщил очевидец.

По данным издания, учительница, пытаясь спасти учеников, сама получила травмы. Ее отправили в больницу.

ЧП произошло утром 16 сентября. Подросток пришел на занятия с молотком и начал избивать одноклассников. Пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Нападавшего уже задержали.

Губернатор области Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль и поручил проверить все учебные заведения в регионе. Он поручил выяснить, каким образом подросток сумел пронести молоток мимо поста охраны.