Подросток прошел в челябинскую школу с оружием через выключенные рамки

Shot: рамки на входе в школу № 68 в Челябинске выключили перед нападением

На входе в школу № 68 в Челябинске дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, рамки-металлодетекторы в учебном заведении отключили за несколько дней до нападения. Охранница пропустила подростка с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке, не заметив ничего подозрительного, отметили авторы поста. Тревожную кнопку она нажала спустя 15 минут после того, как школьник напал на одноклассников. Журналисты добавили, что это произошло уже после попытки подростка наложить на себя руки.

Частное охранное предприятие сотрудничает со школой с начала прошлого года. Следователи выясняют, по какой причине охрана выключила рамки-металлодетекторы.

Перед нападением подросток рассуждал в соцсети о нацизме. Он также раскритиковал систему среднего школьного образования и назвал ее одним из проявлений рабства.Telegram-канал Shot сообщил, что школьник был участником суицидальной игры и выполнял задания.