Школьник напал с молотком на одноклассников в Челябинске

Учащийся коррекционной школы в Челябинске напал с молотком на одноклассников, одну из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника Telegram-канала, мальчик смог пронести в школу молоток. Зайдя в класс, он набросился на группу одноклассников и начал хаотично наносить удары.

В результате нападения тяжелые травмы получила одна из девочек, рассказал автор публикации.

«Подросток задержан. Его мотивы выясняются», — добавил источник Shot.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажирка автобуса напала с ножницами на 14-летнюю школьницу. Причиной конфликта, предположительно, стало то, что девочка якобы толкнула ребенка женщины. Пострадавшей оказали помощь специалисты отделения микрохирургии СПбГПМУ.