Четыре человека пострадали от рук подростка в челябинской школе № 68

Омбудсмен Майорова заявила о 4-х пострадавших при нападении в школе № 68

В результате ЧП в школе № 68 в Челябинске пострадали четыре человека. Об этом РИА «Новости» заявила детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

Известно, что детей и учителей атаковал в здании мальчик, вооруженный молотком. Кроме того, по предварительной информации, у него был нож.

Одна из пострадавших девочек, по информации Telegram-канала«112», находится в критическом состоянии.

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер сообщил о том, что пострадавших доставили в больницы. Подробностей об их состоянии не привел.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — добавил глава региона.

В ситуации будут детально разбираться. Также Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях.