Напавшего на детей в челябинской школе мальчика задержали. Ему 13 лет

Shot: в Челябинке за нападение на одноклассников задержали 13-летнего подростка

Полиция задержала 13-летнего школьника, который избивал молотком одноклассников в школе в Челябинске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, подросток пронес молоток в учебное заведение в рюкзаке. На уроке учащийся начал избивать одноклассников. Всего пострадали трое учеников коррекционной школы: две девочки и один мальчик.

По информации канала, сейчас задержанный находится в школе вместе с правоохранителями и ждет психологов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что подросток напал на одноклассников и преподавателей. Он поручил городской администрации, детскому омбудсмену и полиции выяснить, как мальчик пронес в школу молоток, и детально разобраться в случившемся. Также губернатор призвал организовать проверки во всех школах Челябинска.

По информации Telegram-канала Baza, помимо школьников от нападения подростка также пострадала одна из учительниц. Ее поместили в больницу.