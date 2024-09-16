«Ада нет». Напавший на одноклассников челябинец увлекался нацизмом

Школьник из Челябинска рассуждал о нацизме перед нападением на одноклассников

Подросток, напавший на одноклассников и учительницу в челябинской школе № 68, незадолго до ЧП рассуждал о нацизме. Пост на эту тему он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

За несколько часов до нападения юноша написал на своей странице о рабстве, одним из проявлений которого он назвал систему среднего образования.

«Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства. В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нет хорошего и плохого. И ада нет», — заявил подросток.

Также школьник опубликовал еще один пост, в котором упомянул движение, предлагающее подросткам инструкции по вандализму и другим деструктивным действиям.

Подросток напал с молотком на одноклассников утром 16 сентября. Пострадали четыре человека: учительница, две девочки и один мальчик.