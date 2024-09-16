«Голова в крови». Одного из пострадавших при нападении в школе Челябинска прооперируют

Одного из пострадавших при нападении в челябинской школе увезли в операционную

Одного из подростков, пострадавших при нападении в челябинской школе, увезли в операционную. Об этом рассказала 360.ru очевидица Анастасия Н.

Она отметила, что мальчика увидели в Челябинской областной детской клинической больнице. Его везли на каталке.

«Подробности не знаю, но <…> мальчика на каталке закатили, вся голова в крови. Вроде черепная травма. <…> Мальчика оперируют хирурги», — подчеркнула Анастасия.

По ее словам, еще одна женщина плакала в больнице, разговаривала по телефону и сказала, что напавший подросток порезал одну девочку ножом. Школьница тоже находится в больнице, добавила Анастасия.

Челябинский омбудсмен Евгения Майорова рассказала 360.ru, что всех пострадавших увезли в медицинское учреждение, им оказывают всю необходимую помощь. На месте работают правоохранители, следователи и глава города. Занятия в школе приостановили.

Утром 16 сентября подросток пришел в школу с молотком и накинулся на одноклассников. Предварительно, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Ученику дала отпор учительница химии, которую также увезли в больницу. Напавшего подростка задержали.

Глава региона Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль. Он поручил специалистам проверить все учебные заведения области и установить, как школьник пронес молоток мимо охраны.