Его все боялись. Напавшего на детей в челябинской школе назвали агрессивным

Источник 360.ru: напавший на учеников в Челябинске подросток был агрессивным

Подросток, напавший на детей в челябинской школе, был агрессивным, сообщил источник 360.ru. В день ЧП мальчик пришел в школу в маске и одетым во все черное.

По данным источника, нападавший учится в другой школе, но дети часто видели его бегающим на местном стадионе.

Подросток часто обижал других, многие боялись этого мальчика. Школьники называли нападавшего «очень плохим».

В челябинской школе подросток напал на учеников и учителей с молотком. По последним данным, число пострадавших увеличилось до пяти. Сейчас врачи оперируют двух девочек. Одной из них парень проломил череп и перерезал горло.

На входе в школу № 68 в Челябинске дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия. Рамки-металлодетекторы в учебном заведении отключили за несколько дней до нападения.