«Задушить феминизм». Самый известный многоженец России поспорил с омбудсменом

Самый знаменитый многоженец России Иван Сухов и безо всяких разрешений уже живет с тремя женами и имеет 29 детей. Его главные враги — феминистки, их он предложил попросту уничтожить. В стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой между московским многоженцем и детским омбудсменом Татарстана, председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец разгорелся спор.

Просьба разрешить в России многоженство пришла на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Сухов поддержал инициативу, потому что сам имеет трех жен и упрекает противников полигамии в «нерождабельности».

Я считаю, да, конечно. Только потому, что это единственное, что может спасти страну, по моему мнению. И надо феминизм просто уничтожить и задушить его со всех сторон. Иван Сухов Многоженец

Гостя 360.ru возмутила реакция борцов за равноправие на его интервью журналистке Саше Сулим. Он заявил, что феминистки оборвали соцсети после того, как услышали о его семье. По словам Сухова, все его жены довольны своей жизнью. «Недовольны были бы, ушли. Права на их стороне, все полностью. Еще и на алименты на меня бы подали», — сказал он. Многоженство и закон Однако в Госдуме считают, что многоженство не соответствует традиционным ценностям россиян. Председатель Госдумы по защите семей Нина Останина выразила опасения, что это может обречь детей на нищету и отсутствие образования. Того же мнения и омбудсмен Волынец.

Фото: РИА «Новости»

«Я пытаюсь прийти в себя от шока от его слов о том, что у нас, оказывается, очень многие в России живут так, как он. И я хотела его спросить, а многие ли живут в семье, где одна жена и четыре мужа?» — поинтересовалась она. Она усомнилась в том, что такое количество жен и детей, как у Сухова, смогли бы ужиться под одной крышей. Омбудсмена озадачила также формальная сторона вопроса. По Конституции России и Семейному кодексу одномоментно можно жениться лишь на одной женщине, а значит остальные сожительницы ущемлены в правах.

Защищены в данном случае права этих женщин? Если он ни на одной из них не женат, то в случае расставания каждая из них практически ничего не получит. Я сейчас говорю об имущественных правах. Ирина Волынец Детский омбудсмен Татарстана

Те же сомнения возникли у Волынец по отношению к детям. По ее словам, если они не узаконены отцом, то семья не только живет на пособия от государства, но и в случае смерти главы семейства не все его отпрыски смогут претендовать на наследство. Многоженство в исламе Религиозное многоженство в России уже разрешено. Духовное управление мусульман России сообщило, что исповедующий ислам мужчина может иметь до четырех жен. Согласно новой фетве, многоженство допустимо при наличии объективных причин, таких как бесплодие или несовместимость с первой супругой, а также ее нежелание иметь детей. Однако ключевым условием является справедливое отношение ко всем женам, включая равное материальное обеспечение, отдельное жилье для каждой и одинаковое времяпрепровождение.

Фото: РИА «Новости»

Сухов сообщил 360.ru, что не имеет отношения к этой конфессии. Но ее позицию по этому вопросу одобрил. «Я не мусульманин, но поддерживаю, потому что считаю, что это самая правильная форма семьи. Другие формы семьи показали нам свою, так скажем, нерождабельность, то есть детей не рожают другие формы семьи, какие бы они там ни были. Только большие семьи. И в патриархальных семьях тоже много детей», — заявил он. В его семье официальный брак заключен лишь с одной женой. Сухов заявил, что его семья — обычная, просто в ней несколько жен. Все ладят друг с другом.