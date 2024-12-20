Многоженство в России запрещено, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Виталий Милонов.

«У нас семейные отношения регулируются. государственным законодательством. И религиозные традиции, которые не являются таковыми для нашей страны, не могут регламентировать характер и порядок заключения браков», — подчеркнул депутат.

По словам Милонова, те, кто предлагает разрешить многоженство, фактически подталкивают людей к нарушению закона. Он также заявил, что российские мусульмане «многоженством не болеют».

Политический деятель также прокомментировал историю российского многоженца Ивана Сухова, который считает свою позицию нормальной для верующего человека.

«Я прошу прощения, не хочу никого обидеть, просто я не в курсе. Ну вот я видел, что несколько жен ему нужно. Считаю, что нормальному мужчине не нужно несколько жен», — констатировал Милонов.

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России накануне разрешил исповедующим ислам в стране заключать до четырех религиозных браков.