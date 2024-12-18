Семью многоженца Ивана Сухова проверит московский омбудсмен
Shot: семью многоженца Сухова проверит уполномоченный по правам ребенка
Семьей Ивана Сухова заинтересовалась московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Семью многоженца Ивана Сухова, который живет с тремя женами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребенка», — указал источник канала.
Повышенное внимание к этой семье началось после интервью журналистки Саши Сулим с Суховым и его бывшей женой. Россиян возмутили высказывания многоженца об отрицании презервативов, мечте стать отцом 50 детей, строгих методах воспитания и запретах женам без разрешения покупать даже воду или мороженое.
Пользователи требуют проверить, как соблюдаются права наследников Сухова в его многодетной семье, хватает ли им места для проживания в квартире площадью 70 квадратных метров.
Ранее священнослужитель Макарий назвал поведение Ивана Сухова «невежеством».