Количество обращений на прямую линию с Путиным перевалило за миллион

Россияне отправили уже более миллиона обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» .

Журналисты рассказали, что к вечеру воскресенья, 15 декабря, организаторы прямой линии получили уже 1 015 829 обращений. Больше всего вопросов президенту — 537 тысяч — жители страны задали по телефону. Текстовыми сообщениями воспользовались 255 тысяч раз, еще почти 60 тысяч вопросов зарегистрировали на специальном сайте. И более 25 тысяч россиян воспользовались официальным приложением, чтобы задать вопрос главе страны.

Наиболее активное участие в подаче заявок приняли жители Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

По данным телеканала, самыми важными для граждан остаются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Также не теряет своей значимости для людей и тема специальной военной операции, в том числе вопросы поддержки ее участников и их семей. Кроме того, большое количество обращений связано с деятельностью властей, господдержкой семей с детьми, образованием и пенсионными выплатами.

В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень. Задать вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.