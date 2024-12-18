«Бездетные феминистки». Многоженец Иван Сухов рассказал, как относится к хейтерам

Скандально известный многоженец Иван Сухов заявил, что живет счастливо и в его семье все отлично. В беседе с 360.ru он отметил, что большинство его злопыхателей — это 30-летние феминистки, которые против детей.

«Потихонечку живем, счастливо. Все у нас отлично <…> Кто хейтит-то? Одни девушки. Большинство из них — феминистки. Все остальные меня поддерживают. Мне писали только хорошие вещи, добрые. Здравые люди, кто думать умеет», — заявил он.

По словам Сухова, большая часть его хейтеров — бездетные женщины, которые считают, что отношения Ивана с его женами — нездоровые. Его супруги сами согласились на условия многоженства, и их все устраивает. Ненавистникам неважно благополучие семьи, они лишь кричат о правах.

«Я высказал свою точку зрения, рассказал, как у нас. Они рассказывают, как у них: в 30 лет ни мужа, ни детей. <…> А в 40 они вообще одни, по клубам шастают, выпивают алкоголь. Здесь вопрос морали, у кого какие ценности», — добавил собеседник 360.ru.

Он отметил, что сейчас в его семье 18 человек, но скоро родится новый ребенок и будет 19. Сухов призвал россиян заводить больше детей и отметил, что это самое ценное в жизни.

О своем благополучии многоженец напомнил после новостей о том, что уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская намерена проверить условия жизни в семье Сухова. После одного из его нашумевших интервью у мужчины появилось много хейтеров. Людей возмутили рассказы Ивана о методах воспитания и многоженстве.