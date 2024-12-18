Омбудсмен Ярославская заявила, что ее не просили проверить многоженца Сухова

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская намерена приехать домой к скандально известному многоженцу Ивану Сухову, который растит 14 детей вместе с тремя женами. В беседе с 360.ru Ярославская рассказала, что давно знает эту семью.

«Приеду еще раз к ним в гости. <…> А какая ситуация с ними? Ничего не поменялось. Он как жил с этими женщинами, так и живет», — заявила омбудсмен.

Она отметила, что намерена проверить условия, в которых живут дети. При этом на взгляды Сухова о многоженстве никак не повлияет, потому что не контролирует морально этические нормы, незакрепленные законодательством.

«Я могу проконтролировать, нарушает он закон в отношении детей или нет. Вот это я и проконтролирую», — объяснила Ярославская.

Она отметила, что два года назад уже приходила к Сухову. Семья находится на контроле у омбудсмена. При этом с просьбами о проверке условий проживания детей там никто не обращался.

«На сегодняшний день, как там в СМИ кто-то написал, что ко мне обратились, у меня обращений не было», — отметила Ярославская.

Ранее 360.ru взял интервью у самого Сухова. Многоженец отметил, что живет счастливо. Большинство его хейтеров — это «бездетные феминистки», которым все равно на благополучие семьи. Также он призвал рожать как можно больше детей и отметил, что это самое ценное в жизни.