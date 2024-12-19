Российским мусульманам разрешили религиозное многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России позволил исповедующим ислам в стране заключать до четырех религиозных браков. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя совета, зампред ДУМ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супругов», — подчеркнул Аляутдинов и добавил, что учитывается также нежелание женщины рожать детей.

Муфтий уточнил, что равноправное и справедливое отношение мужа ко всем супругам лежит в основе многоженства. Кроме того, состоящий в браке мужчина должен уведомить жену о планах заключить новый брак. Скрывать наличие супруги тоже не позволяется.

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