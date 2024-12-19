Останина призвала пересмотреть критерии выплаты единого пособия

Мать пяти детей из Сургута во время прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на формальный подход к выплате пособий. Отвечая на вопрос женщины, глава государства заявил, что решением вопроса станет перерасчет налоговых вычетов. Председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила 360.ru, что вопрос о критериях назначения единого пособия он не затронул.

«Президент опирался на те материалы по демографии, которые ему предоставило правительство в лице министерства труда и социальной защиты. Мы давно уже спорим с Минтрудом, что демография — это не меры социальной поддержки. Демография — это мотивирующие меры», — сказала она.

По словам Останиной, Путин рассказал о таких мотивирующих мерах, как материнский капитал и семейная ипотека. Также он достаточно жестко поставил вопрос перед правительством, чтобы оно разобралось с банками по поводу лимитов на семейную ипотеку.

«Мы пытаемся убедить правительство закладывать полтора критерия, а не один промежуточный минимум (ПМ) на одного члена семьи, как заложено сейчас. Даже в законе о возврате НДФЛ в качестве критерия условной доходности на одного члена семьи принимается 1,5-кратный размер ПМ», — отметила собеседница 360.ru.

Останина также прокомментировала обращение многодетной матери из Сургута, которая рассказала о том, что ей отказали в выплатах из-за того, что прожиточный минимум был превышен на 78 рублей. Также женщина заявила, что в семье растет ребенок-инвалид и пенсию за него учитывают, как доход.

«Конечно, это недопустимо. Очевидно, что надо пересматривать основания для назначения выплат. Не касаясь вопроса критериев, Путин сказал, что это будет решаться за счет перерасчета НДФЛ и возврата 7% от уплаченного многодетной семьей налога», — резюмировала депутат.

В ходе своего выступления Путин призвал поднять упавший уровень рождаемости в стране.