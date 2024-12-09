Сегодня 06:03 Разврат, сектантство и безответственность: 12 жен товарища Сухова Публицист Миронова: многоженство и легализация любовниц снижают рождаемость 0 0 0 Фото: Скриншот из выпуска Саши Сулим / YouTube Эксклюзив

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На днях журналист Саша Сулим сделала интервью с известным многоженцем Иваном Суховым и его бывшей «женой». Сухов утверждает, что у него уже 29 детей от 12 женщин, которых он называет женами. Большинство детей Сухов не содержит, но хочет довести их число до полусостни. Тот факт, что самый популярный и «детный» в России многоженец носит имя не Магомед или Мамыржан, а зовется Иваном Суховым, лишь подчеркивает истинную природу явления многоженства у нас: она не религиозная и не традиционная. Многоженство — следствие легитимизированного разврата и безнаказанности. Что на Кавказе, что в русских регионах.

Бесстыдство У меня есть муж. У нас есть ребенок. Нет, давайте не так. Чужой пример не всегда проймет. Представьте своего мужа и своего ребенка. И свой дом. Вы живете в квартире семьей. Вдруг муж приводит туда женщину. Прямо пока ваш ребенок, а то и трое, дома, делают уроки. Опустим момент собственнический: вы в квартире все делали вместе, провели ремонт, лично шторки выбирали и кухонную плиту, вы покупали постельное белье. Неприятно, что по вашему дому будет ходить какая-то женщина, но за это не сажают. И за ревность — тоже. Конечно, будете ревновать. Женщины из полигамных браков твердят хором, что ревности нет, что это другое отношение. Проводят аналогии: дескать, раньше не могли вообразить секс до свадьбы, а теперь это норма — вот, мол, и отсутствие ревности ко второй жене норма.

Не норма, но оставим пока и ревность. Вопрос другой: если муж приведет женщину в дом и станет заниматься с ней сексом, пока ваши дети делают в соседней комнате уроки, на что это будет в первую очередь походить? Какое первое слово, первая ассоциация возникнет у вас в голове? Предательство вас, матери? Омерзение из-за того, что кто-то ходил по вашей кухне и спал в вашей кровати?

Думаю, первое, о чем подумает мать, — развращение. Это разврат. А демонстрация разврата в присутствии малолетних — полноценный уголовный состав по соответствующей статье.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Не говоря о том, что есть административная статья о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Сношать любовницу в присутствии детей — это традиционно для народов России? Нет! Вообще непонятно, почему еще эти многоженцы с тремя женами в одной квартире не захлебнулись от штрафов. Читаем, что «семью» Сухова неоднократно проверяли полиция и органы опеки как во Владимирской области, так и в Москве. И что привязаться не к чему. Хотя речь идет о проживании в трехкомнатной квартире толпы детей и женщин. Число этих детей из статьи в статью варьируется от 12 до 18 человек. Сам Сухов объясняет это тем, что часть детей вырастают и отбывают в свободное плавание, часть уезжают с матерями — некоторые «жены» бегут. Число комнат тоже не постоянно: на родине их было четыре, в Москве — три.

В одной комнате живет сам Сухов, во второй — его жены, все вместе. В третьей — дети. От 12 до 18 детей в одной комнате. Через стенку папа каждую ночь, а то и средь белого дня делает братьев с сестренками, причем мамы меняются. Что это? Это разврат. Если представить, что, к примеру, на детском празднике папа вдруг уединится с чужой мамой в комнате и оттуда будут доноситься ахи-вздохи, такого папу, скорее всего, запакуют и свезут в околоток.

Дети Сухова живут так годами. «Мамы» меняются постоянно. Сухов появляется в СМИ много лет, костяк «жен» все время разный: то Наталья, Аня и Мадина, то вместо Мадины Патимат, то к ним четвертой добавляется Юля, потом она бежит. Потом Юля и Патимат дают интервью.

Все живут вместе, можно сказать вповалку. Вопросов к семье у органов нет. Это значит, что-либо Сухов врет, будто предъявлял проверяющим своих жен, либо никто его не проверял. Я не могу поверить, что полиция пришла в квартиру, где на одного мужчину 14 детей с тремя мамами, и осталась бы довольна увиденным.

Фото: Global Look Press

Безнаказанность Сухов мельтешит в СМИ с 2016 года минимум и очень любит внимание прессы, охотно ходит на интервью и телешоу. За минувшие годы о его «семье» мы узнали многое. Помимо того, что все живут кучно и каждый день делают новых детей, известно следующее. Так, в 2023 году Сухов и его жены рассказывали, что на тот момент траты на еду в семье с двумя беременными «женами» и 12 детьми составляли 25 000 рублей в месяц. Это на 15 человек. По большому счету сие есть повод для изъятия детей. И причина проверить, куда уходят пособия, ведь не могут же они их не получать, потому что только у официальной жены Сухова то ли восемь, то ли уже 10 детей.

Об избиении детей, истязании их Суховым сообщали его бывшая «жена» Юлия Дубилина и ее первая свекровь. Обвинения звучали даже с экранов федерального ТВ. О последствиях и проверках не сообщалось.

Как ничего не говорится и об уклонении от алиментов. Сколько-то детей Сухова уже взрослые, остальные разъехались с матерями. Сухов сам говорит, что денег на алименты у него нет. Таким образом, у нас можно безнаказанно их не платить и плодить новых детей. Всех «учит» дома. Чему, непонятно.

Фото: YAROCKY_RUSLAN/ / Global Look Press

Говорит, что задача — отдать в Суворовское училище. Туда принимают после четвертого класса. Следовательно, в 10 лет можно сбыть мальчика с рук. Девочек можно отдать в пансион воспитанниц Минобороны, там берут с пятого класса.

Возможно, расчет на это: наделал детей — Минобороны пускай их кормит. Сухов говорит нам, что делает России одолжение, рожая для нее детей. Хотя, кажется, пока Минобороны к нам с таким госзаказом не обращалось, рожать воспитанников не просило.

Есть и более интересные детали. Сухов сказал, что старших дочерей «отдал» замуж в семьи с несколькими женами. Что значит «отдал»? Сколько было дочерям лет, когда они попали в такие семьи, если самому Сухову только что исполнилось 40? Жены живут вместе в одной комнате, у всех общий бюджет, траты согласовывает только муж, и он распоряжается деньгами. Здесь Сухов говорит, что все его жены работают и зарабатывают. Ну и пособия. В интервью журналистке Сулим расписывает запреты: жена не может без спроса мужа купить воды или мороженого. Если пошла по своим делам и захотела пить, нужно позвонить ему и спросить разрешения на бутылку воды.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Примеряю на себя. Я зарабатываю, у меня есть деньги. Звонить мужу из кино и спросить, могу ли я поужинать в кафе? И купить воды? Как можно добиться, чтобы я отдавала все деньги и не смела купить на свои заработки воды? Наверное, нужно спрятать мои документы, запереть меня, угрожать оружием, потому что просто так меня, взрослую женщину, сложно избить, я же могу дать сдачу.

Как Сухов добивается покорности, заставляет жить женщин в одной комнате и, если верить свидетельствам, молча смотреть, как он наказывает их детей? Это безусловный повод для проверки.

Мухаммед ни при чем Многоженство в России стало едва ли не обыденным явлением. О многоженстве как культурной норме уже свободно говорят не только на Кавказе: в исконно русских регионах страны есть многоженцы, Сухов не исключение. Хотя пока, как правило, это мигранты из Средней Азии. Законодательно они, конечно, вторые и новые браки не заключают, но сожительниц называют женами. В России часты случаи, когда в такие союзы вступают русские женщины или представительницы национальностей, для которых ислам не является традиционной религией. Еще недавно такие «жены» принимали мусульманство перед вхождением в никах — традиционный брак «на словах».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Потом появились примеры вторых-третьих жен, не принимающих ислам. И есть, как мы увидели у Ивана Сухова, пример многоженства, в котором и муж не мусульманин.

Строго говоря, «браки» Сухова, многоженцев-мигрантов или многоженцев с Кавказа, ничего общего с исламской традицией не имеют. В Коране многоженство упоминается как как мера спасения «ненужных» женщин: вдвов, сирот, инвалидов. Коран велит мужчине, если он имеет возможности, жениться на убогой или бедной женщине. Под женитьбой подразумевается обязательство содержать ее и ее детей, чтобы те не погибли в пустыне. Так, в каноническом списке 11 жен Мухаммеда лишь одна, Аиша, не была до него замужем. И было ей на момент сватовства, скорее всего, 17 лет, а не пять или шесть, была она дочерью ближайшего сподвижника Мухаммеда. Что до остальных жен, то все они были или вдовами, или, как вторая Зейнаб (жен с такими именем у Мухаммеда было две), оказалась брошена, причем в этом случае — приемным сыном Мухаммеда.

Строго говоря, Мухаммед женился на женщинах, которых без мужа ждали бедность, позор или даже смерть. Достаточно сказать, что первая жена Мухаммеда Хадиджа была старше него на 15 лет, дважды овдовела и пришла к Мухаммеду уже с четырьмя детьми! Вот в чем смысл многоженства. Которое было позже кораническим же запретом ограничено до четырех жен.

Запрет объяснялся тем, что больше мужчина не сможет обеспечить. В Коране изначально подчеркивалось, что брать жен по-прежнему нужно из великодушия. Если берешь, должен обеспечить всех одинаково. Всем предоставить равное благосостояние, внимание, равное отдельное жилье, питание, образование! И всех детей от взятых жен от всех их браков обеспечивать как своих! Остальное придумано после Мухаммеда и, по сути, является предметом исповедания салафизма, то есть радикального ислама. Иными словами, не коранические толкования практики многоженства — это ваххабизм. И все публичные многоженцы с Кавказа оказались в итоге салафитами. Так, известный проповедник Исраил Ахмеднабиев, сначала прославившийся тем, что у него четыре жены и 16 детей, позже был объявлен в розыск за поддержку исламских террористов.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Всего лишь лазейка Но таких все же мало. В основном в России многоженство не имеет религиозной подпитки даже в виде исламского фундаментализма, а является следствием развращенности. Разврат, возведенный в культурную норму, безнаказанность и безответственность. Началось это, как мне кажется, действительно на Северном Кавказе и пришлось на старт бума детских пособий. Когда стали платить хорошие пособия матерям-одиночкам, ввели маткапитал и позволили тратить его, например, на авто, появились такие «семьи». Все в одной квартире, муж не работает, живут на выплаты.

Фото: РИА «Новости»

Я лично фразу «Лада седан баклажан» впервые услышала не из песни, а в репортаже о семье такого многоженца: дагестанец рассказывал, как его жены живут все вместе в трех комнатах, а на маткапитал одной из них он купил себе машину. «Новая Лада. Седан. Цвет „баклажан“» Это была и есть типичная семья многоженца. Где многоженство — способ прокормить мужчину на пособия. Зачем на это соглашаются женщины, загадка. Полагаю, дело в любви. Влюбилась, а он ставит условие: или полигамия, или до свидания.

Когда любовь проходит, убегают. Никакой ответственности за жен здесь нет. Даже за детей не отвечают. И никакими женами в таких союзах женщины не являются хотя бы потому, что ислам запрещает развод без последующего содержания жены, а детей обычно велит оставлять с отцами.

Наверное, в каких-то единичных семьях богатых ваххабитов жен и впрямь содержат в достатке каждую отдельно, но обычно это бедность, теснота и забитость. Существуют в России такие семьи по принципу секты, контролируются, как и в секте, с помощью психологического и физического насилия.

В последнее время к подобным семьям добавились полигамные союзы нового типа — с мигрантами. Их особенность заключается в том, что россиянки в них часто становятся вторыми женами, но не знают об этом. Я про такие семьи стала много читать, когда встретила блог девушки из Хакасии, которая вышла «замуж» за таджика по никаху, заключенному… его братом. Просто брат объявил их мужем и женой. Она родила мужу четырех детей, начали строить дом. Очевидно, что получала пособия. Потом муж заявил, что привезет из Таджикистана вторую жену. И привез! Российская жена прописала ее у себя с ребенком, ее муж снял таджичке квартиру, хотя и так все жили бедно. Россиянка считает, что она первая жена. Однако именно таджичка — жена законная, на ней мужчина в Таджикистане женился официально.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Таких браков много. Есть примеры, когда россиянки идут на сожительство с мигрантами, зная, что на родине у них есть семьи. Соглашаются, потому что оформляются как матери-одиночки и получают пособия. Но бывает, что мигрант признает детей — это открывает схему для легализации его и его азиатской семьи. Ребенок от россиянки — гражданин по рождению, отец подается на воссоединение семьи с ребенком, потом с ним воссоединяются его азиатская жена и дети.

Я даже читала о случаях, когда по такой схеме таджики и узбеки привозили в Россию своих легальных жен с детьми по программе воссоединения соотечественников. Следите за руками? Настоящая жена и дети на родине, здесь любовница «вышла замуж» по никаху, он ребенка признал, воссоединился с ним, а потом с мужем и российским ребенком воссоединились его азиатские дети и жена. И все в России, на пособиях! Это не публицистическая страшилка, это практика.

Ну, а русское «многоженство» — это просто разврат. Когда несколько любовниц в разных городах и семьи. Могут сколько угодно называть себя женами, по факту это любовницы, перед которыми муж не отвечает. Детей он тоже может в любой момент перестать содержать, тогда алименты на них будут браться с учетом интересов детей из официальной семьи. Наследство такая «жена» не получит. Долю от дохода «мужа» — тоже. Бросить такую жену ничего не стоит, можно просто заблокировать ее номер в телефоне. Юридически такая женщина мужчине никто, даже если он признал общих детей. Да и на Кавказе вторая жена никто мужу. Это у арабов вторую жену нельзя бросить: все равно заставят ее содержать, а то и родственники убьют такого за надругательство.

Фото: Firdous Nazir/Keystone Press Agency / Global Look Press

Жена — только та, с которой расписался в загсе, остальное — лирика. Незамужние женщины часто пытаются убедить себя, будто штамп в паспорте ничего не значит. Замужние разницу знают. Никаких вторых и третьих жен в России нет — есть любовницы, сожительницы и содержанки, которых стало не стыдно предъявлять. Вот и все.

Удар по демографии Теперь давайте не о Сухове, а о стране. К чему приводит легитимизация разврата? Многоженство у нас часто объясняют демографической необходимостью: якобы нужно куда-то пристраивать избыточных женщин. Это ложь, в России молодых женщин меньше, чем мужчин. Перекос в сторону мужчин начинается после 32 лет, а ярко выраженный дисбаланс в пользу мужского населения — уже в возрасте, когда женщины заканчивают рожать. Это означает, что многоженцы тормозят рождаемость, потому что три женщины в трех браках родят больше детей, чем те же — проживая все вместе в одной квартире и с одним мужчиной. Исламское многоженство в регионах Кавказа тоже тормозит рождаемость, даже если муж старается всех жен содержать отдельно.

Фото: Магазин «Вторая жена» в Назрани / Телеканал «360» 1/2 Фото: Магазин «Вторая жена» в Назрани / Телеканал «360» 2/2

Все равно обеспечить две-три семьи с кучей детишек в каждой он не может. Не забывайте, что три жены и три мужа это еще и три семейные ипотеки, на которые можно купить три просторных дома или квартиры и завести в них три семьи. Три жены и один муж это одна ипотека и один дом — детей рожать некуда.

Собственно, институт любовниц состоятельных мужчин тоже тормозит рождаемость, причем сильнее, чем нам кажется. Вспомните Наденьку из «Иронии судьбы»: сколько она лет встречалась по выходным с женатым? Так и не родила. И, скорее всего, не «родит» уже от Жени Лукашина. В 34 познакомилась, в 35 выйдет замуж. 35-36 лет — первые роды. Даже в наше время уже шанс и забеременеть, и родить в первый раз в таком возрасте низкий, а в 70-е это вообще было ЧП.

Я рожала в 2015 году в 30, первая беременность — на моей карте крупными буквами было написано «старородящая». И проблем от первых родов в 30 будь здоров. Так что смею сказать, что легитимизация любовниц сильно ударяет по демографии. И неважно, что это явление называют многоженством. Одинокая женщина, в конце концов, родит для себя. Найдет любовника на раз или сделает ЭКО. Любовнице женатый мужчина рожать запретит, случаи рождения детей любовницами от женатых редки, даже если их обеспечивают. А таких примеров, когда они все вместе селятся, очень мало. В истории с Суховым исключений нет: мало кто из его «жен» рожает, чтобы жить с ним под одной крышей. Такое число детей у него от того, что он усыновлял детей своих любовниц, если в свидетельствах стоял прочерк. Одна из четырех его прогремевших в СМИ «жен», Юлия Дубилина, пришла в гарем с тремя детьми, которых Сухов усыновил. Забеременела в столь экстравагантном союзе она одним ребенком, родила уже после побега от «мужа».

Достоверно не понять, сколько у него детей и «жен», сколько на самом деле от него бежали. Но если он не врет, то минимум 10 женщин убежали от него и родили его детей сами, алиментов он, насколько я понимаю, не платит: бывшая свекровь той же Юлии Дубилиной сообщала, что Сухов принес в суд по алиментам справку о ежемесячной зарплате в 1000 рублей. Да и откуда алименты, если столько детей?

Что это значит? Где-то есть 10 матерей, в одиночку тянущих его детей. Шансы снова выйти замуж и родить у них низкие. Рожать «для себя», если уже есть ребенок без алиментов, вряд ли решатся. У женщин, которые шли к Сухову в гарем со своими детьми и потом бежали беременные, ниже шанс всех вырастить: новый ребенок у матери-одиночки — это новый рот и новые проблемы, которые снижают процент выживаемости старших.

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa / Global Look Press

Бывшая свекровь Дубилиной рассказывает, что дети после жизни с Суховым получили невроз, были перепуганы. Неизвестно, какими вырастут малыши, прошедшие через опыт состояния в секте, будут ли они сами рожать. Трое детей Дубилиной от предыдущего брака явно были бы здоровее, не попади они к Сухову. Однако, если бы эти женщины вышли замуж нормально и каждая получила бы свою семью и свой дом, родили бы по два-три ребенка, ведь на контакт с Суховым шел специфический, так сказать, контингент, а именно — женщины, ищущие патриархальных отношений, желающие быть домохозяйками и домоседками. Такие много рожают.

И рожали бы, обустраивали бы себе гнездышко, варили бы семье вкусные обеды, водили бы детей на кружки. А что в итоге? Минимум 10 несостоявшихся нормальных семей.

Есть множество оценок численности таких отношений — возможно, до миллиона женатых мужчин имеют сегодня не замужних любовниц. Из этого миллиона мало кто родит. Вот и считайте убыток демографии. Легитимизированный разврат нивелирует все усилия по повышению рождаемости.