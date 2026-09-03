Выступление Путина на ВЭФ-2026 во Владивостоке. Главное

Пленарное заседание Восточного экономического форума — 2026 с участием президента Владимира Путина состоялось 3 сентября. Выступление главы государства длилось почти 3,5 часа. Главное из заявлений российского лидера — в материале 360.ru.

Развитие Дальнего Востока Путин начал пленарное заседание с подведения итогов 11-летнего развития Дальнего Востока и объявил о переходе к новой стратегии, рассчитанной до 2036 года. «За 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительства здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовый региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза. Это очень хороший темп», — заявил президент. Безработица в регионе снизилась в четыре раза — с 8% 20 лет назад до 2,2% сейчас. Путин назвал это рекордно низким показателем.

Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу — к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет — до 2036 года.

С 1 января 2027 года на всей территории Дальнего Востока и Арктики заработает единый преференциальный режим для бизнеса. По словам президента, льготы больше не будут привязаны к конкретным территориям опережающего развития. «Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОР, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону. То есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится свое так называемое меню льгот», — объяснил глава государства. Путин также поручил правительству разработать отдельную программу привлечения российских и зарубежных ученых на Дальний Восток — с выделением жилья, подъемных и помощью членам семьи. К 2030 году все региональные столицы ДФО должны быть подключены к квантовым коммуникациям, а для энергоснабжения новых дата-центров в Арктике построят малые АЭС.

Фото: РИА «Новости»

Бизнес и деловой климат Отдельный блок выступления касался административных барьеров и условий для предпринимателей. Путин напрямую предупредил о недопустимости «закручивания гаек». «Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки, вводя избыточный контроль и надзор — я говорю именно „избыточного“. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым», — подчеркнул он. Президент обратился к будущему созыву Госдумы, который изберут в сентябре.

Хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной думы. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата.

На Дальнем Востоке также будут тестировать упрощенную систему госзакупок через маркетплейсы — школы и детские сады смогут напрямую закупать товары на отечественных онлайн-площадках. Путин назвал это «микрореформой», которая «минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией».

Фото: Медиасток.рф

СВО и урегулирование на Украине Отвечая на вопрос о мирном урегулировании, Путин заявил, что договариваться должны прежде всего сами стороны конфликта. «Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. Все остальные страны готовы поддержать и помочь. Не только США, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами», — заявил президент. Он подтвердил, что контакты с американской администрацией продолжаются.

Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит. Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствую, вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу.

Контакты с Украиной также не прерваны — «прежде всего по линии спецслужб». При этом Путин назвал захват торговых судов и угрозы атак на самолеты проявлением государственного терроризма, а западных союзников Украины, которые «отмалчиваются», — соучастниками международного терроризма.

Фото: РИА «Новости»

Рождаемость и демография Демографию Путин назвал одним из главных вызовов для России, но отверг утверждение, что СВО — ключевой фактор снижения рождаемости. «СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас», — сказал президент.

В постиндустриальном мире везде происходит одно и то же. У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка считает возможным и целесообразным иметь где-то в 29 лет. А пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят.

По его словам, в Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости — 0,7, в Японии примерно такой же, тогда как в России — 1,4. На Дальнем Востоке рождаемость несколько выше, чем в среднем по стране. Путин предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года. В большинстве субъектов ДФО к федеральной выплате в 450 тысяч рублей добавляется еще 550 тысяч рублей.

Фото: Медиасток.рф

Экономика, инфляция и ставка ЦБ Говоря о макроэкономике, Путин заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ — сознательное решение. «Хочу еще раз повторить, что это сознательные решения, связанные с поддержанием макроэкономической стабильности», — отметил глава государства.

Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем.

Многие в бизнесе, по словам президента, считают, что ЦБ «пережимает с регулированием», но в целом ситуация стабильна — и у Сбербанка, и у ВТБ, и у Россельхозбанка. Путин также назвал «глупыми вбросами» слухи о возможной заморозке вкладов граждан. Рост экономики за последние три года, по его оценке, был «существенно выше среднеевропейского», и эта динамика может превзойти прогнозируемые 0,6%. Президент подчеркнул, что крупный инвестиционный цикл завершается и нужно запустить новый: «Нам нужно начать этот новый цикл. Главная задача государства — создание условий для частного инвестирования», — добавил Путин.

Фото: РИА «Новости»

Технологии, Арктика и транспорт Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору — от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока — круглогодичной. С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для быстрой обкатки новейших технологий — от беспилотников в сельском хозяйстве до телемедицины и ИИ. Совместно с китайскими партнерами, Минтрансом и «Глонасс» начнется отработка перевозок гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах.

Дальний Восток России, наша Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени.

Путин также подчеркнул, что добываемые на Дальнем Востоке ресурсы должны перерабатываться на месте — «чтобы именно здесь формировались сопоставимые цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов».

Фото: РИА «Новости»