Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким

Уровень безработицы на Дальнем Востоке достиг 2,2%, это средний показатель по стране и рекордно низкий для данного региона, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что благодаря господдержке деловых и общественных инициатив экономика региона значительно выросла. Здесь появились новые современные предприятия, инфраструктурных и энергетических проекты, среди которых судостроительный комплекс «Звезда» и Амурский газоперерабатывающий завод. В результате уровень безработицы снизился в четыре раза.

«В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы — рекордно низкий для региона», — подчеркнул президент. Он добавил, что 20 лет назад этот показатель составлял около 8%, а в 1998 году — 16,4%.

Также президент рассказал, что валовый региональный продукт ДФО за последние 11 лет вырос втрое.