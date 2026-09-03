Путин заявил, что есть шанс урегулировать украинский конфликт

Президент России Владимир Путин отметил, что еще есть шанс урегулировать украинский конфликт. Об этом российский лидер сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам главы государства, Россия и Украина должны договориться между собой. Другие страны же могут помочь в этом.

«Мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер предложил продлить до 2030-го выплаты на третьего ребенка на Дальнем Востоке. Президент отметил: на демографию положительно влияет строительство жилья. За последние шесть лет в ДФО вдвое увеличился жилищный фонд, половину квартир покупают по специальной ипотечной программе со ставкой 2%.