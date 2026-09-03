На Дальнем Востоке запустят особый режим для беспилотников

Путин заявил о запуске особого правового режима для БПЛА на Дальнем Востоке

Особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий начнет действовать на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«С 1 января на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии», — сказал глава государства.

По словам Путина, новый порядок должен упростить испытания технологических решений непосредственно в регионе. Речь, в частности, идет о беспилотниках, которые можно применять в различных отраслях экономики.

Президент отдельно отметил возможности использования дронов в сельском хозяйстве. Он также призвал сделать тестирование новых разработок на Дальнем Востоке максимально удобным.

Ранее в Госдуме предложили новую индустриализацию Дальнего Востока и Сибири.