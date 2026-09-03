Путин рассказал, когда начнет действовать единая система поддержки бизнеса

Путин: единый префрежим для бизнеса в ДФО начнет действовать с 2027 года

На всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года заработает единая система поддержки бизнеса. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал охват системы поддержки бизнеса беспрецедентной по своим масштабам.

«Уже с 1 января будущего года на Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим», — подчеркнул он.

Путин отмечал, что кабинету министров необходимо продумать процедуру привлечения на Дальний Восток российских и зарубежных ученых. По его словам, необходимо привлекать помощь членам семей, выделение подъемных средств и жилья.

Глава государства подчеркивал, что нынешний уровень безработицы в регионе достигает отметки 2,2%, это рекордно низкий показатель для Дальнего Востока и средний по всей территории России.