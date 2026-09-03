Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Стартовало пленарное заседание ХI Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере», — отметил Путин в приветственном слове участникам мероприятия.

Рядом с российским лидером на сцене его индонезийский коллега Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньоу Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Форум ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности о программе конференции — в материале 360.ru.