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    Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

    Фото: РИА «Новости»

    Стартовало пленарное заседание ХI Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере», — отметил Путин в приветственном слове участникам мероприятия.

    Рядом с российским лидером на сцене его индонезийский коллега Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньоу Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Форум ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности о программе конференции — в материале 360.ru.