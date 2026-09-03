Путин назвал удары по гражданским судам и угрозы авиасообщению государственным терроризмом

Захваты торговых судов и удары по ним, угрозы бить по гражданским самолетам — это проявления государственного терроризма со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума. Об этом сообщил ТАСС .

«Это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», — заявил глава государства, отвечая на вопрос об атаках Киева на гражданские морские суда.

«Те, кто отмалчивается, не обращает на это внимание — имею в виду прежде всего западных союзников Украины, — становятся соучастниками международного терроризма», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что шансы урегулировать украинский конфликт все еще есть. Он уточнил, что это в первую очередь дело России и Украины, в котором другие страны могут помочь.