Путин поручил кабмину создать программу привлечения ученых на Дальний Восток

Правительство должно продумать программу привлечения российских и зарубежных ученых на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли. Он привел в пример Инновационный научно-технический центр на острове Русский.

«Важно создавать условия для привлечения в подобные научные центры, университеты Дальнего Востока как российских специалистов, так и иностранных ученых, инженеров, наших друзей, включая выделение жилья, подъемных средств, помощь членам семей», — подчеркнул президент.

Он попросил кабинет министров подумать об отдельной программе, обеспечивающей это направление.

Ранее глава России заявил, что экономика ДФО растет опережающими темпами. Валовый региональный продукт за 11 лет увеличился втрое.