Ужесточения для мигрантов, рост пенсий и цен на алкоголь. Что изменится в РФ с 1 января

В 2025 году из государственного бюджета выделят 6,9 триллиона рублей на социальную политику. Эти средства пойдут на индексацию пенсий, социальные пособия и поддержку семей с детьми.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года вырастет до 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона работников. Кроме того, это повлечет за собой рост пособий по безработице, временной нетрудоспособности и некоторых других социальных выплат.

Например, детское пособие проиндексируют на 14,8%. В среднем по стране размер выплат составит примерно 17 тысяч рублей.

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет также будет увеличена. Работающие женщины смогут получать до 69 тысяч рублей в месяц. Также вырастет размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска. В 2025 году новые суммы составят от 103 тысяч до 794 тысяч рублей в зависимости от заработной платы.