Ужесточения для мигрантов, рост пенсий и цен на алкоголь. Что изменится в РФ с 1 января
Новые законы вступят в силу в России с 1 января
С 1 января 2025 года в России начнут действовать важные изменения в законодательстве. Среди главных нововведений — повышение минимального размера оплаты труда и ужесточение миграционного законодательства. Кроме того, в России введут прогрессивную шкалу налогообложения и проиндексируют пенсии. Подробнее — в материале 360.ru.
Рост выплат и пособий
В 2025 году из государственного бюджета выделят 6,9 триллиона рублей на социальную политику. Эти средства пойдут на индексацию пенсий, социальные пособия и поддержку семей с детьми.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года вырастет до 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона работников. Кроме того, это повлечет за собой рост пособий по безработице, временной нетрудоспособности и некоторых других социальных выплат.
Например, детское пособие проиндексируют на 14,8%. В среднем по стране размер выплат составит примерно 17 тысяч рублей.
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет также будет увеличена. Работающие женщины смогут получать до 69 тысяч рублей в месяц. Также вырастет размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска. В 2025 году новые суммы составят от 103 тысяч до 794 тысяч рублей в зависимости от заработной платы.
Индексация пенсии
Для работающих
С 1 января текущего года возвращается индексация пенсий для работающих пенсионеров. Это решение принял президент России Владимир Путин.
Как ранее объяснили в министерстве труда, особенность механизма повышения пенсий заключается в том, что индексация будет применяться не к текущей выплате, а к более высокому размеру пенсии, который включает все пропущенные индексации. Такой подход обеспечит более существенную прибавку к пенсионным выплатам.
Величина пенсии с учетом пропущенных индексаций зафиксирована на индивидуальном счете пенсионера. Именно по нему и будет рассчитываться размер повышения, но прибавлять его будут к той сумме пенсии, которую человек получает на руки.
Страховые пенсии
С 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится до 8728,73 рубля. В 2024 году она составляла 8134,88 рубля.
В результате в среднем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2025 году составит более 24 тысяч рублей. А средняя пенсия по старости для работающих россиян достигнет примерно 20 тысяч рублей.
Накопительные пенсии
Срок выплаты накопительной пенсии с 1 января 2025 года увеличат. Теперь он составит 270 месяцев, что эквивалентно 22,5 года.
Льготы для семей участников СВО
С 1 января 2025 года семьи погибших участников специальной военной операции с детьми начнут получать две пенсии. При этом если раньше предельный возраст ребенка для получения такой льготы составлял восемь лет, то теперь — 23.
Таким образом, жены участников СВО, которые не вступили в повторный брак, смогут получать две выплаты: страховую и по потере кормильца. Средства будут начисляться независимо от возраста, трудоспособности, рода деятельности и уровня дохода женщины.
Путевки для детей-инвалидов
Региональные власти смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских оздоровительных организациях. Этот закон, принятый 4 августа 2023 года, вступает в силу с 1 января 2025 года.
В соответствии с новыми правилами региональные органы власти должны обеспечить равные возможности для отдыха в детских лагерях как для обычных детей, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно главы регионов будут устанавливать квоты для детей-инвалидов. Это позволит распределять их между детскими оздоровительными учреждениями с учетом наличия необходимого оборудования и условий для проживания детей с ограниченными возможностями.
Налоговая система
С 1 января 2025 года в России введут новую систему налогообложения для физлиц. Она предусматривает прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
Новая система включает в себя пять уровней налогообложения. Доход в размере до 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться ставкой 13%. Однако, начиная с этой суммы, ставки будут увеличиваться.
Граждане, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, по-прежнему будут платить налог на доходы физических лиц по ставке 13%.
Если доход составляет от 2,4 до пяти миллионов рублей, то ставка налога составит 15%. При доходе от пяти до 20 миллионов рублей ставка налога увеличится до 18%.
Для граждан, чей годовой доход составляет от 20 до 50 миллионов рублей, НДФЛ составит до 20%. А для тех, чей доход превышает 50 миллионов рублей, будет 22%.
Акцизы на алкоголь, сигареты и сладкую газировку
После Нового года в России подорожает весь алкоголь. Это связано с повышением акцизных ставок и введением новых минимальных цен, которые были утверждены приказами Министерства финансов РФ. С 1 января 2025 года все магазины обязаны будут пересмотреть стоимость спиртных напитков в соответствии с новыми стандартами.
С начала 2025 года ожидается рост цен на безалкогольные напитки в среднем от девяти до 15% в зависимости от категории. Это связано с увеличением акцизов на сахаросодержащую продукцию с Нового года и ростом издержек производителей.
Ставка на сигареты и папиросы вырастет до 2945 рублей за тысячу штук, а также составит 18% от расчетной стоимости, которая будет определяться исходя из максимальной розничной цены, но не ниже четырех тысяч рублей за тысячу штук.
Повышение штрафов за нарушение ПДД
С 1 января 2025 года в России будут увеличены размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Так, за превышение скорости на 40-60 километров в час теперь придется заплатить 1500-2500 рублей вместо 1000-1500 рублей. Если же водитель превысит скорость на 60-80 километров в час и более, то штраф составит 3000-3750 рублей вместо 2000-2500 рублей и 7500 рублей вместо 5000 рублей соответственно.
Ужесточается наказание за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, которое привело к легкому или среднему ущербу здоровью.
Ужесточение миграционного законодательства
В рамках совершенствования миграционного законодательства вступили в силу новые нормы. Среди них законы, направленные на борьбу с фиктивными браками, а также с практикой признания отцовства и материнства мигрантов.
Также планируется сократить срок временного пребывания иностранных граждан в России и ограничить количество сим-карт, которые они могут зарегистрировать на свое имя.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Для зачисления дети иностранцев должны будут пройти бесплатное тестирование на знание языка, необходимое для освоения программы.