Россиянам рассказали, когда МРОТ превысит 22 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда в России увеличится почти на 17%. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости» , что в новом году он составит 22 440 рублей.

«МРОТ с 1 января 2025 года увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей», — сказала она.

Бессараб сообщила, что повышение скажется на доходах более 5,7 миллиона человек. Среди них бюджетники и работники реального сектора экономики.

Законопроект о повышении МРОТ внесло правительство. Президент России Владимир Путин подписал его в октябре. Кроме зарплат этот показатель скажется на размере некоторых пособий и страховых взносов. В 2024 году он составил 19 242 рубля.

После индексации соотношение между минимальной и медианной зарплатой увеличится до 48%. Росстат подсчитал, что 26,2% работников зарабатывают от 27 до 45 тысяч рублей в месяц и лишь 11,2% — больше 100 тысяч. Для того, чтобы получать пенсию в размере 30 тысяч рублей, россиянам следует зарабатывать около 75 тысяч.