Сегодня 16:16 «Алкогольный рынок — зона манипуляций». В России подорожает спиртное Независимый эксперт Анфиногенов: в среднем весь алкоголь подорожает на 15–17% 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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После Нового года в России подорожает весь алкоголь. Рост цен обусловлен повышением акцизных ставок и введением новых минимальных цен, определенных приказами Министерства финансов России. Начиная с 1 января 2025 года все магазины обязаны пересмотреть стоимость спиртного в соответствии с этими стандартами. Насколько сильным будет подорожание и почему без него не обойтись, — в материале 360.ru.

Почему повышают цены на алкоголь в России Алкоголь — это акцизный товар, объяснил в беседе с 360.ru независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. «То есть в той цене, которую мы платим за алкоголь, есть такой сбор, который государство берет за то, что мы подвергаем свой организм пагубной привычке», — отметил он. Если рассматривать весь алкоголь, то он делится на ценовые сегменты. Самый дешевый алкоголь в основном функционален, то есть люди, покупающие его, ждут «нирваны». «В среднем ценовом сегменте алкоголь все-таки уже — это и функциональность, и эмоциональность, а высокий ценовой сегмент в алкоголе — там не столько состояние опьянения ожидается, сколько демонстрация всем окружающим возможности того, кто покупает такой дорогой алкоголь. Вот так выглядит алкогольный рынок», — пояснил Анфиногенов.

Фото: Pxhere

Акциз и минимальная розничная цена на алкоголь: объясняем на пальцах Когда человек покупает, например, бутылку водки условно за 300 рублей, половина стоимости — это акциз государству, а в остальные 150 рублей входит бутылка, этикетка, спирт, вода, рабочая сила, энергоносители, логистика. Минимальная розничная цена в таком случае — своеобразный оберег. Она декларирует, сколько алкоголь минимально может стоить в любой рознице. «Алкогольный рынок — зона для возможных манипуляций. Поэтому [государство] стоит на защите и своих интересов, и интересов тех, кто является покупателем, чтобы не было подделок, вреда здоровью и так далее», — добавил он. Акцизная марка и минимальная розничная цена удерживают низкий ценовой сегмент от каких-либо манипуляций.

Фото: Pxhere

На сколько подорожает алкоголь в России с 1 января В среднем алкоголь в России с 1 января 2025 года подорожает на 15–17%. Больше всего разницу почувствуют те россияне, которые покупают самые дешевые спиртные напитки. «Для среднего ценового сегмента и высокого вряд ли что-то изменится, потому что там другие законы ценообразования. <…> Для тех, кто любит выпивать, это действительно информация обидная, но ничего не поделаешь. Государство стоит на защите здоровья и на защите своих интересов», — подчеркнул Анфиногенов.

Фото: Pxhere

Подорожание алкоголя в России. Запасаемся заранее Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что правительство уже запланировало повышение цен на алкоголь на ближайшие три года. С 1 января 2025 года ожидается повышение цен на все виды алкоголя: вино, пиво и крепкие напитки. В интервью Ura.ru Шапкин объяснил, что магазины будут обязаны изменить ценники с учетом увеличения акцизных ставок и минимальных цен. В противном случае они могут лишиться лицензии без судебного разбирательства. Эксперт также отметил, что стоит заранее запастись алкоголем для праздничного стола. Цены на алкоголь вырастут, но не слишком значительно. С 1 января минимальная розничная цена на водку вырастет на 50 рублей — с 299 до 349 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Коньяк подорожает на 95 рублей (с 556 до 651 рубля), а бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей). Игристые вина эконом-сегмента от некоторых российских производителей будут доступны по сегодняшним ценам. Стоимость бутылки игристого объемом 0,75 литра останется прежней — 239 рублей. Однако стоит отметить, что не все производители предлагают свои напитки по таким низким ценам. Ранее в России предложили запретить скидки на алкоголь. Еще одна инициатива — продавать спиртное только тем, кто сделал специальную отметку на портале «Госуслуги».