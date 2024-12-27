Цены на безалкогольные напитки вырастут с начала 2025 года

«Коммерсант»: цены на соки и лимонады вырастут от 9 до 15%

С начала 2025 года ожидается повышение цен на безалкогольные напитки в среднем от 9 до 15% в зависимости от категории. Об этом предупредили ретейлеров сразу шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми», сообщил «Коммерсант».

Причина повышения — увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию с нового года и рост издержек производителей.

Увеличение стоимости связано с тем, что в этом году на 6–8,5% подорожала упаковка, а также сырье для напитков. Кроме того, на рынке выросли цены на кофейные зерна: арабика подорожала на 28%, а робуста — на 66%.

В компании «Мултон» также отмечают, что рост затрат обусловлен увеличением расходов на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.

Директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов согласен с тем, что цены на безалкогольные напитки не очень эластичны, и потребители обычно негативно реагируют на их изменение. Эксперт не считает повышение цен на 9–15% критичным для рынка.

Однако в краткосрочной перспективе это может негативно сказаться на потреблении таких напитков, так как они не являются продуктами первой необходимости. Кроме того, в этом сегменте рынка у покупателей не очень высокая лояльность к брендам.

Ранее россиян предупредили, что розничные цены на пиво в России вырастут на 10% с января 2025 года. Пивовары объяснили рост отпускных цен на свою продукцию увеличением акцизов, инфляцией и повышением цен на сырье. Также в начале 2025 года в России ожидается подорожание вина и крепких спиртных напитков. Это связано с повышением акцизных ставок и минимальных цен на алкоголь.