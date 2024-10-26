Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, по которому иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание только после трех лет брака с гражданином страны. Документ разместили на официальном портале публикования правовых актов.

Закон направлен на противодействие фиктивным бракам с мигрантами. Документ вносит поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

В сопроводительных документах указали, что ради получения миграционного статуса иногда прибегают к такому браку без реального намерения создать семью.

В законодательстве до настоящего времени срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке не был установлен.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект о запрете мигрантам привозить в Россию семьи.