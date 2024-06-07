«Ресурсы есть». Когда работающим россиянам проиндексируют пенсии

Пенсии пожилым россиянам, которые продолжают работать, с 2025 года проиндексируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2024.

В прошлые годы индексации не было, и у миллионов граждан «назрел вопрос».

«Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — отметил глава государства.

Президент попросил партию «Единая Россия» и правительство подготовить законопроект и принять его в весеннюю сессию. Индексацию пенсий для работающий планируют проводить ежегодно с 1 февраля 2025-го.

Пенсионеры сегодня интересны российской экономике. Путин объяснил, что рабочих рук не хватает, а многие пожилые граждане — квалифицированные специалисты.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум — одно из масштабнейших деловых событий во всем мире. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го его патроном и постоянным участником стал президент России. Сегодня участие в форуме принимают тысячи гостей из 136 стран.