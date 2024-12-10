Штрафы за нарушение ПДД повысят в России с 1 января

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддержал предложение о введении новых норм, направленных на увеличение штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Документ опубликовали в думской электронной базе .

Какие изменения ждут водителей? Во-первых, ужесточение наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое привело к легкому или среднему ущербу здоровью. Штраф за него составит от 3,7 до 7,5 тысяч и от 15 до 37 тысяч рублей соответственно.

В законопроекте уточняется, что за превышение скорости на 20–40 км/ч размер штрафа составит 750 рублей вместо 500. Если же скорость будет превышена на 40–60 км/ч, то штраф возрастет с 1–1,5 до 2–2,5 тысячи рублей.

Ранее автоюрист Лев Воропаев отметил, что российские водители не восприняли всерьез информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД.

По мнению эксперта, новая мера не окажет значительного влияния на статистику аварийности. Однако есть один фактор, который действительно способствовал снижению числа ДТП — это установка камер автоматической фото- и видеофиксации.